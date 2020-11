Terni: atti vandalici nella sede dell'Inail di via Turati, gettati escrementi negli ambulatori

I teppisti sono entrati nella notte nei locali a piano terra e hanno messo tutto a soqquadro

Sono entrati durante la notte, tra lunedì 2 e martedì 3 novembre 2020, e hanno messo a soqquadro gli uffici. Poi hanno gettato escrementi e sono fuggiti. E’ la bravata compiuta da alcuni vandali nella sede dell’Inail di Terni, in viale Filippo Turati.

Ignoti hanno preso di mira il piano terra dove si trovano gli ambulatori. Sono entrati senza che l’allarme abbia suonato, forse perché disattivato proprio dai malviventi, hanno sporcato gli uffici e gli ambulatori con escrementi, rovistando un po’ ovunque ed anche negli armadi. Problemi igienici e confusione a parte, non sarebbero emersi ammanchi né furti relativi al materiale presente, come strumentazioni mediche e personal computer. La stima dei danni è comunque in corso e il fatto avrebbe più i connotati di una pessima ‘bravata’ piuttosto che di un furto.

Sul posto la polizia di Stato e la Scientifica. “Abbiamo proceduto con una pulizia accurata – afferma il direttore di Inail Umbria, Alessandra Ligi – e quindi, a seguire, con una sanificazione straordinaria degli spazi, visto il periodo. La riapertura dei servizi avverrà la mattina di mercoledì 4, con orario preciso da stabilire in relazione a quando la sanificazione verrà effettuata".

