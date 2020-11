Scuola, arrivati solo ora i banchi monoposto al Cavour Marconi Pascal di Perugia

Sabrina Busiri Vici 04 novembre 2020 a

a

a

All'Istituto professionale Cavour Marconi Pascal di Perugia martedì 3 novembre sono arrivati i banchi monoposto. Il personale della scuola è stato fin da subito impegnato con l’ingresso delle nuove sedute per oltre ottocento alunni. “Sono arrivati ancora da montare - racconta la dirigente Maria Rita Marconi -. Ci penseranno i tecnici del ministero ad assemblare pianali, banchi e sottobanchi. Così hanno detto, comunque provvediamo a dar loro una mano nell’allestimento”. Per la professoressa Marconi “è una sorta di work in progress verso il ritorno alla normalità, o perlomeno verso una convivenza con il virus gestibile”. Tre i plessi dell’istituto professionale: a Olmo, Madonna Alta e Piscille. Circa 300 studenti per ogni struttura. “Gli alunni di Piscille - precisa la dirigente - potranno utilizzarli subito. Perché ogni classe, una volta settimana, fa dalle quattro/cinque ore in presenza per svolgere attività di laboratorio. Per quanto riguarda le strutture di Olmo e Madonna Alta, siamo invece interamente in didattica a distanza”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.