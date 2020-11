Perugia, i ladri gli svaligiano casa mentre è fuori città per lavoro

Fra.Mar. 04 novembre 2020 a

“Ero fuori Perugia per lavoro la scorsa settimana quando mi ha chiamato il mio vicino di casa e mi ha detto che vedeva la finestra aperta da due- tre giorni. Si era preoccupato che fosse successo qualcosa”. Ed effettivamente, nella casa di Ponte Felcino, Domenico De Luca, qualcosa era successo: con il favore dell’assenza del proprietario, i ladri erano entrati e avevano scelto con calma cosa portare via. “Sabato sono tornato immediatamente - spiega De Luca - e ho trovato casa sottosopra. I ladri hanno rubato qualunque cosa: anche la mia collezione di orologi Swatch e quella di accendini. Non sono neanche cose di estremo valore, ma ci sono affezionato. Poi hanno preso dell’oro e altri preziosi. Sono demoralizzato. Temo che non gli verrà fatto nulla. Non ho neanche sporto denuncia ancora”. E spiega che i ladri, hanno semplicemente forzato una finestra.



