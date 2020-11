Perugia, donna scippata al percorso verde: il ladro aveva già rapinato un altro anziano

Fra. Mar. 04 novembre 2020 a

a

a

A gennaio aveva scippato un anziano a Città di Castello. Era stato arrestato e poi era uscito dal carcere. Sabato scorso è tornato alla carica, più o meno allo stesso modo. Una donna di 64 anni stava facendo una passeggiata al percorso verde di Ponte Felcino quando, quello stesso uomo, l’ha seguita e scippata. Ha cercato di tirarle via la borsa dalla spalla, la donna ha opposta una lunga resistenza, ma alla fine, il 33enne di origine algerina, ha avuto la meglio e l’ha strattonata violentemente a terra. A quel punto la donna ha mollato la presa e il ladro è scappato con la sua borsa. La dinamica di quanto accaduto dieci mesi fa a gennaio era pressoché identica: un anziano nel mirino, inseguito e derubato. Anche allora aveva preso portafogli e altri effetti personali. Dopo un periodo in carcere e la sostituzione della cella con una misura meno afflittiva, il 33enne - che alle forze dell’ordine è noto per un numero molto alto di alias e per numerosissimi precedenti sia specifici, che legati allo spaccio o a reati contro il patrimonio - era nuovamente tornato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Era marzo e cn le accuse di evasione e ricettazione se ne era disposta nuovamente la cattura, come aggravamento della precedente misura. Adesso è ricomparso a Ponte Felcino. Sabato pomeriggio il 33enne, che indossava un giubbotto mimetico, ha tentato di scappare, ma un agente della squadra volante guidata da Monica Corneli si è letteralmente lanciato giù per una scarpata per acciuffarlo. E ci è riuscito. Per la donna invece sono state necessarie le cure del 118 per una brutta contusione alla caviglia. É stata medicata ma poi ha rifiutato - di questi tempi come darle torto - di andare in ospedale.

Martedì mattina l’uomo, difeso dall’avvocato Alberto Catalano, è comparso dinanzi al giudice, Giuseppe Narducci, che ha convalidato l’arresto e ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere. Dove comunque sarebbe andato perché destinatario di un’altra misura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.