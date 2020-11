Coronavirus in Umbria, potenziati i letti negli ospedali: ecco dove saranno i 576 posti

Francesca Marruco 04 novembre 2020 a

Lo hanno chiamato “piano di contenimento”. Prevede di riservare ai ricoverati per Covid 576 posti letto negli ospedali dell’Umbria al momento coinvolti nella lotta alla pandemia. E se questo non dovesse bastare, si passerebbe a quello che è stato ribattezzato “piano di salvaguardia” di cui però ancora si intuiscono solo i contenuti perché deve essere messo a punto. E, proprio per questo piano, quello “che nessuno si augura” ha detto ieri la presidente della Regione, Donatella Tesei, è stato chiesto anche un aiuto all’ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso. Il nuovo piano è stato infatti presentato ieri in una conferenza stampa a Palazzo Donini dalla governatrice, affiancata dagli assessori, Luca Coletto ed Enrico Melasecche, dal direttore alla sanità, Claudio Dario, quello alla protezione civile, Stefano Nodessi e, per l’appunto, Guido Bertolaso. L’incremento dei ricoverati nel cuore verde in Umbria ha sfondato il 400 percento in tre settimane: da 48 del 4 ottobre a 244 al 25 del mese scorso. Senza contare che ieri si era arrivati già a 353. Con queste progressioni, che nei documenti della sanità vengono definite “impetuose”, si sono fatte anche delle proiezioni. Partendo da lunedì 26 ottobre, prevedono, nella peggiore delle ipotesi, ovvero con lockdown leggero (blocco del 40 percento delle attività quotidiane) un picco di ricoveri a metà novembre con 441 degenti, di cui 90 in terapia intensiva. Di lì la necessità di trovare subito altri posti rispetto ai 353 già occupati ieri, sui 403 esistenti a ieri. La nuova conformazione prevede dunque 380 posti letto riservati ai pazienti acuti, cioè coloro che hanno bisogno di essere ricoverati in un reparto ospedaliero. Di questi posti, 74 sono di terapia semi -intensiva. Poi ne vengono previsti 118 da riservare ai pazienti, cosiddetti, post-acuti, in fase di convalescenza. E infine, la questione delle terapie intensive: ieri in Umbria, delle 127 che la Regione si dice in grado di allestire in pochissimo tempo, erano attivate 104. Stando alla dashboard regionale 48 erano occupate da pazienti Covid, mentre di quelle riservate ai no-Covid (49 in tutto) ce n’erano 10- 12 libere. La questione rianimazioni è stata spiegata ieri dal direttore della sanità, Claudio Dario: “In tutto, nel giro di pochissimo tempo andremo ad avere 127 posti. Di base, 78 sono dedicati ai pazienti Covid e 49 agli altri, ma c’è una possibilità a soffietto di utilizzarle a seconda di come ci dovessero servire”.

Insomma, in tutto 576 posti: a Perugia saranno 137 di cui 22 di semi intensiva e 27 di terapia intensiva. A Terni saranno 105 di cui 9 di semi intensiva e 19 di intensiva. A Città di Castello saranno 67 di cui 10 di semi e 7 di intensiva. A Foligno saranno 42, di cui 13 di semi-intensiva e 8 di intensiva. A Spoleto 117, di cui 20 di semi intensiva, 17 di intensiva e 40 di Rsa. A Pantalla i posti sono 40, 30 per degenti e 10 in Rsa. Al Seppilli di Perugia si farà posto per 36 malati Covid post- acuti. Così come ne andranno 32 alla Domus di Terni.

E questo è quanto prevede un piano che, per tenere e non mandare all’aria la rete ospedaliera, ha bisogno di un minimo di abbassamento di curva dei contagi. Altrimenti scatta il piano che né Bertolaso né Dario hanno voluto spiegare nel dettaglio. “Se dovessero servire recluteremo anche altri ospedali, e anche strutture extra ospedaliere mobili o fisse”, ha spiegato il direttore alla sanità. Non si escludono caserme o cliniche private.



