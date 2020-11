Coronavirus in Umbria, 165 contagiati nelle Rsa: via ai test antigenici settimanali

Fra.Mar. 04 novembre 2020 a

Continua a preoccupare la situazione nelle residenze per anziani dell’Umbria. Ieri, secondo i dati riferiti dal direttore alla sanità, Claudio Dario (foto) o, i positivi erano arrivati a 165 in tutta la regione. Più 87 operatori sanitari.Tra gli ospiti, 27 sono stati ricoverati. Sempre tra questi, c’è anche il caso di Castelgiorgio in cui in una Rsa sono tutti positivi: ospiti e operatori: 31 persone. Secondo il nuovo piano presentato ieri dalla direzione regionale, gli anziani malati di Covid, una volta superata la fase acuta, verranno trasferiti in apposite strutture a loro dedicate. In totale 118 posti letto negli ospedali di Spoleto e Pantalla e nelle Rsa Domus di Terni e Seppilli di Perugia. In particolare, per quanto riguarda quest’ultima, per cui è stata anche fatta una raccolta firme da cittadini e utenti, il direttore Dario, a domanda di un giornalista, ha specificato che gli attuali anziani ricoverati nella Rsa e non malati di Covid non verranno trasferiti altrove. Così come il servizio di neuropsichiatria infantile, che tanti bambini ha aiutato. “Stiamo lavorando per realizzare percorsi puliti per i no -Covid ed evitare commistioni” ha spiegato Dario aggiungendo che l’idea di utilizzare il Seppilli in perte come Rsa Covid è nata proprio per la positività di circa una dozzina di ospiti.

Intanto, sempre in tema salvaguardia delle Rsa, nell’ultima delibera regionale è stato approvato un nuovo piano di gestione. E’ prevista, tra l’altro, l’effettuazione del test antigenico agli operatori ogni sette giorni . Se ne farà carico il responsabile di struttura a cui verranno dati dei test antigenici. E’ prevista inoltre la compilazione e l’invio di quelle che sono state definite check list. Una volta a settimana la struttura trasmetterà il tutto al distretto sanitario, a una email dedicata al monitoraggio delle strutture. Il tutto per riportare i numeri del contagio degli anziani entro numeri contenuti.



