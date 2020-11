Concorsopoli, i pm chiedono il processo per 34: "Manipolavano tutte le prove"

Francesca Marruco 04 novembre 2020 a

“Nel periodo in cui gli odierni imputati sono stati intercettati, ovvero da gennaio a giugno del 2018, abbiamo assistito alla manipolazione sistematica di tutti i concorsi banditi dall’ospedale. Non ci risulta infatti che ne siano stati indetti altri”.

I sostituti procuratori, Mario Formisano e Paolo Abbritti, ieri mattina in tre ore di requisitoria, intervallata da parecchi video e audio -estratti dalle migliaia di ore di intercettazioni agli atti - hanno messo in fila tutti gli assi nella manica dell’accusa. Specificando in apertura di non aver voluto fare di tutta l’erba un fascio, hanno parlato di “prove solide” a carico delle persone per cui poi hanno chiesto il rinvio a giudizio.

E, la maggioranza delle prove portate a sostegno dell’accusa sono state, appunto quelle che derivano dalle cimici piazzate negli uffici dirigenziali del Santa Maria della Misericordia di Perugia. Proprio con riguardo alle intercettazioni, i magistrati hanno sottolineato come il tono di voce di chi di volta in volta parlava dei concorsi da manipolare cambiasse. Sapevano di commettere illeciti. Ne erano assolutamente consapevoli. I magistrati poi, che hanno detto di aver studiato i 38 faldoni durante il lockdown, hanno parlato di “attività assolutamente sinergica” tra il livello politico da cui partivano le segnalazioni, quello dirigenziale dell’ospedale che poi si interfacciava con i presidenti e i commissari delle commissioni d’esame. Insomma una vera e propria associazione per delinquere.

Sottolineando come Emilio Duca, ad un certo punto fosse letteralmente “ossessionato” dall’essere intercettato, i magistrati hanno ricordato proprio una sua frase captata: quella in cui diceva che presto o tardi sarebbe stato arrestato per le gare o per i concorsi.

Il resto, in Umbria, ormai è storia. Che ha un prima e un dopo il 12 aprile 2019 quando finirono ai domiciliari pure l’ex segretario del Pd umbro, Gianpiero Bocci, l’assessore alla sanità Luca Barberini e con loro l’ex dg Emilio Duca e l’ex direttore amministrativo, Maurizio Valorosi.

E proprio quest’ultimo ieri è uscito dall’aula (il centro congressi Capitini), con il risultato migliore. Su istanza del suo avvocato, Francesco Crisi, i pm hanno infatti chiesto il non luogo a procedere per tutte le contestazioni di falso. Confluiranno, a quanto pare, nel patteggiamento pendente dinanzi ad altro giudice, senza modificare la pena concordata (due anni). Il non luogo a procedere per l’unica contestazione che la riguardava è stato chiesto anche per la dirigente dell’ospedale, Serena Zenzeri. L’ex direttore sanitario, Diamante Pacchiarini, ha invece chiesto il rito abbreviato. Il suo e quello di Barzotti, Bolli e Conti verranno discussi all’esito dell’udienza preliminare. Per tutti gli altri, e per tutte le contestazioni, è stato chiesto il rinvio a giudizio.

Intanto, dopo che ieri mattina si è tenuta in presenza per (più o meno) tutti, per le prossime udienze – causa Covid - è stato previsto il collegamento da remoto per i legali che non dovranno difendere i loro assisititi. Sono previsti per loro tre appuntamenti in aula.



