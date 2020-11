Arrestato a Valfabbrica, nascondeva droga nei calzini

04 novembre 2020 a

Ha rispettato i limiti imposti dalle autorità di fare rientro nella propria abitazione ad un certo orario ma non senza prima aver ceduto una dose di droga. A cogliere con le mani nel sacco un giovane di 26 anni sono stati i carabinieri della stazione di Valfabbrica impegnati nell’ennesima operazione antidroga. I militari grazie all’attività info-investigativa, con osservazioni e pedinamenti, sono riusciti a bloccare l’uomo pochi istanti dopo che aveva consegnato un involucro, risultato contenere cocaina, a due ragazzi che lo stavano aspettando in una frazione del perugino, a diversi chilometri di distanza. Dopo un’accurata perquisizione alla sua auto, abilmente nascosti, sono spuntati due calzini contenenti ognuno 7 ovuli di cocaina per un totale di ben 14 grammi. Per lui è scattato l'arresto.

