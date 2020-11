Coronavirus in Umbria, 576 posti letti dedicati: in caso di sofferenza scatta il piano a cui lavora Bertolaso

Fra. Mar. 03 novembre 2020 a

a

a

L'Umbria punta a contenere il fabbisogno di posti per malati convid con 576 letti da ricavare in diversi ospedali umbri e in alcune Rsa. Se questo, che in confenrenza stampa è stato definito il "piano di contenimento" non dovesse bastare, allora scatterà il "piano di salvaguardia". Un piano che ancora non è stato del tutto definito a cui sta lavorando come consulente anche l'ex capo della protezione civile, Guido Bertolaso. Le novità sono emerse nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte la presidente, Donatella Tesei, l'assessore alla sanità, Luca Coletto, l'ex numero uno Prociv, Guido Bertolaso e il direttore della sanità regionale, Claudio Dario. Lo stato maggiore della sanità ha dunque spiegato che se questi numeri non dovessero bastare si passerà qualcosa di più consistente. In particolare nei 576 posti letto si considerano 380 posti per acuti, 118 per post- acuzie ( da distribuire nelle RSa) più 78 posti di terapia intensiva da destinare ai Covid sul totale di 127 che verranno realizzate (oggi ce ne sono 104, ndr).

La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha parlato di una "ondata inaspettata e forte che ha stupito tutti non solo la regione Umbria". Ed è "proprio per dare risposte adeguate e non farci trovare impreparati - ha aggiunto Tesei - che ho Bertolaso qui con me. Lui è una garanzia in tema di emergenze e ha accettato di buon grado di farci da consulente in maniera gratuita per il piano di salvaguardia". Quello che, sottolinea il direttore Dario "speriamo di non dover mai raggiungere".

Bertolaso, la cui presenza non era stata annunciata, ha detto che l'Umbria è non ha uno scenario drammatico come altrove. Poi ha definito la nostra regione come una "miniatura del paese. Qui si è lavorato bene, in modo attento anche su scenari diversi, per questo entrano in gioco sanità e protezione civile. In estate si è perso tempo e ora è importante non perderne più perché in emergenza il fattore tempo è determinante e in protezione civile prima si fa, poi si dice. Quindi sono ben lieto di dare una mano". Bertolaso, nonostante diverse sollecitazioni non ha anticipato nulla sulle strutture che potrebbero essere coinvolte nel piano di salvaguardia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.