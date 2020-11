Umbria, in quarantena quasi 120 allievi di scuola d'infanzia e primaria dell'Istituto Bambin Gesù di Gualdo Tadino

03 novembre 2020 a

L’Istituto Bambin Gesù di Gualdo Tadino, con le sue classi di scuola dell’infanzia e primaria rimarrà chiuso per dieci giorni. Lo ha reso noto il sindaco Massimiliano Presciutti. Lo storico istituto delle suore di via Cesare Battisti ha comunicato la positività di due docenti e un congiunto di un terzo docente. Dopo un rapido confronto tra la Asl e il sindaco è immediatamente scattato il protocollo di sicurezza. “L’istituto resterà chiuso, almeno per i prossimi 10 giorni. Tutti i 117 bambini sono stati posti in isolamento fiduciario, così come tutti gli insegnati, 13, e tutte le suore, 11, per un totale di 141 persone” ha spiegato il sindaco. Intanto anche per una classe dell’istituto comprensivo, una classe dell’infanzia del plesso Otello Sordi di San Rocco, è scattata la quarantena. L’Asl ha inoltre disposto l’isolamento fiduciario fino al 12 novembre di tutto il personale presente a scuola dal 27 al 29 ottobre, in servizio fino alle 13, contatti stretti della persona positiva. Disposta la sanificazione dell’edificio a cura di un’azienda specializzata.

