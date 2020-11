Città di Castello, trova fungo porcino da record

03 novembre 2020 a

La signora Gabriella, che da anni quando è autunno va nei boschi di Città di Castello tra Trestina e Calzolaro alla ricerca dei funghi, questa volta non credeva ai suoi occhi quando si è trovata dinanzi un fungo porcino gigante. Un esemplare dal peso di 1,150 kg e con un bel gambo, seppure un po’ danneggiato nella parte superiore. Emanava un profumo forte e delicato, classico del fungo porcino. Nonostante avesse tra le mani questo fungo da record non ha smesso di cercare altri funghi, tant'è che a sera ne ha portato a casa un cestino pieno. Una gioia immensa, da ricordare a lungo.

