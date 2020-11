Coronavius in Umbria, rallenta il virus: oggi 420 positivi su 4.500 tamponi, ma ci sono 8 decessi

Fra. Mar. 03 novembre 2020 a

Sono 420 i nuovi casi di positività in Umbria. Il dato, secondo quanto comunicato nella dashboard regionale dedicata al Coronavirus, emerge dall'analisi di 5.540 tamponi, il che vuol dire che dopo i picchi di percentuale di positivi in rapporto ai tamponi dei giorni scorsi che hanno anche sfodnato il 30 %, si torna a un meno preoccupante 9%. Accanto al numero che certifica l'avanzata del virus tra la popolazioni vanno purtroppo registrati altri 8 decessi, nella sola giornata di ieri 2 novembre. Invece sembra restare fortunatamente sotto controllo il numero degli ospedalizzati: rispetto ai blocchi di 15-20 al giorno dei giorni scorsi, ieri si è registrato un ospedalizzato in meno, a causa dei decessi. Mentre invece vanno registrati due trasferimenti in terapia intensiva ( tra cui quello del presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti). per cui si trovano ora negli ospedali umbria in 354 di cui 48 in terapia intensiva. Un numero, questo della terapia intensiva per pazienti Covid, mai raggiunto neanche nella prima ondata pandemica quando il massimo fu di 46.

