Gubbio, è morto don Angelo Fanucci: il parroco degli ultimi e dei diversi. Il cordoglio di una intera comunità

Lutto a Gubbio. Martedì 3 novembre è morto infatti don Angelo Fanucci, uno dei parroci più amati dalla città e da anni presidente della comunità di Capodarco dell'Umbria. Don Angelo aveva 82 anni. Anche il sindaco Filippo Mario Stirati si è unito al cordoglio dell'intera comunità: "Oggi è un giorno di grande dolore, con don Angelo Gubbio perde un riferimento per intere generazioni: l'esperienza di San Girolamo ha cambiato tutti coloro che ne hanno fatto parte, e ha consegnato a ciascuno di noi una visione altra del mondo, del cristianesimo, della politica e del modo di guardare agli ultimi della terra", ha ricordato Stirati. "Don Angelo era portatore di un messaggio dirompente che includeva in nome degli ultimi, dei diversi, dei segregati: il suo pensiero e il suo vissuto sull'integrazione e sull'inclusione sono stati davvero sconvolgenti, così forti e rivoluzionari da non lasciare indifferenti neanche i più lontani. Sono stato suo alunno negli anni in cui la sua spinta propulsiva come guida della Comunità di San Girolamo era al massimo della forza - ha aggiunto il sindaco - e non potrò mai dimenticare la sua lettura in classe della Lettera a una professoressa di don Milani, così appassionata, dirompente, capace di mostrare a tutti noi angolazioni e prospettive diverse, nonché la possibilità di trovare alternative concrete alla vecchia idea tradizionalista e classista di scuola". Don Angelo è stato ricordato anche dall'ex sindaco di Gubbio, Orfeo Goracci.

Ma non soltanto la politica cittadina ha ricordato la figura di don Angelo Fanucci, sui social e non soltanto in tanti hanno voluto rendere omaggio a uno dei parroci che ha davvero lasciato il segno nei valori e nella crescita di tante generazioni.

