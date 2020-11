Perugia, 64enne rapinata a Ponte Felcino: arrestato algerino 33enne

03 novembre 2020 a

Una donna di 64 anni è stata rapinata a Ponte Felcino da un 33enne di origine algerina con parecchi precedenti di polizia. Il fatto è accaduto sabato pomeriggio nella frazione perugina. La donna ha avuto bisogno delle cure del 118 perch quando è stata strattonata ha riportato una ocntusione alla caviglia, mentre il rapinatore, che ha cercato di fuggire alla vista degli agenti della squadra volante della questura di Perugia, è stato fermato e arrestato. Secondo quanto emerso alla centrale operativa del 113 è arrivata la segnaalzioen di un avvenuto scippo e di un uomo che si aggirava tra le auto in sosta. L'uomo ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e per stupefacenti. Aveva anche un'espulsione a suo carico. Il 33enne si trova adesso in carcere per rapina e lesioni.

