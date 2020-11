Perugia, ruba il cruscotto di un'Audi nuova per sostituire il suo rotto

03 novembre 2020 a

E’ stato visto nel parcheggio di una concessionaria di automobili mentre, a bordo della sua Audi A4 nera, stazionava lì senza un apparente motivo. Allora i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Perugia lo hanno fermato e gli hanno chiesto spiegazioni. L’uomo, un 45enne di origine rumena, non ha dato giustificazioni credibili quindi i militari hanno controllato tramite le telecamere di videosorveglianza e hanno effettuato un accurato sopralluogo. Secondo quanto appurato poi, è emerso che poco prima l’uomo aveva sfondato il lunotto posteriore di un’altra Audi A4 senza targhe, di proprietà della concessionaria e aveva portato via il gruppo comando dell’aria condizionata perché, è emerso, quello della sua auto era danneggiato. L’uomo è stato denunciato. Denunciato anche un altro uomo, un tunisino 32enne: era stato espulso eppure era ancora in Italia.



