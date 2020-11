Emergenza Covid in Umbria, il tracciamento dei contagi perde pezzi e i rinforzi non bastano

Alessandro Antonini 03 novembre 2020 a

Tre specializzandi che se ne vanno perché hanno vinto un concorso in altre Usl. Più un paio di medici in malattia: persone che da prima dell’estate non fanno pause, con turni di oltre 12 ore al giorno. Per non contare un apicale che sta per andare in pensione. Il settore del tracciamento della Usl 1, l’azienda che lavora sull’area geografica di gran lunga più colpita dal Covid, necessita di rinforzi. Sono arrivati in quindici dal bando di Protezione civile: dieci allievi infermieri più altri assistenti amministrativi. Ma ne servono altri.Nei prossimi giorni entreranno in servizio altri specializzandi in sostituzione dei fuoriusciti. In attesa dei 150 tracciatori dall’università -annunciati dalla governatrice Donatella Tesei - dal dipartimento di Igiene dell’Usl 1 si chiede una nuova strategia complessiva. Così come è ora il tracciamento non è efficace: troppo alti i numeri dell’infezione, un incremento così rapido che il contact tracing, per come è organizzato, ha perso aderenza. Servono mezzi tecnologici più adeguati, una comunicazione più rapida dei dati. “Al momento abbiamo difficoltà anche a sapere quando vengono effettuati i tamponi e dove”, spiega il direttore del dipartimento di prevenzione, Giorgio Miscetti. Strumenti più idonei, ma anche una cabina di regia unica, su base almeno provinciale. Al momento, con i numeri attuali, è possibile che una catena di contagio possa interessare più territori. E arrivare a numeri importanti: come gli oltre 120 isolati ieri in un istituto di istruzione dove sono stati trovati dei positivi. Per ogni contatto serve fare l’intervista e inviare la documentazione per dare il via all’isolamento, fiduciario o contumaciale, in base ai singoli casi. Con i tasso di incremento dei contagi giornaliero che si sta riscontrando in questi giorni servirebbero almeno altri trenta elementi specializzati in più, per ridurre i giorni di latenza tra il contatto effettivo e il tracciamento del caso stesso. Al momento si va dai quattro ai sei giorni di ritardo. Lasso di tempo in cui i potenziali positivi che non sanno di esserlo rischiano di diffondere il contagio in modo esponenziale.

