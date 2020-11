Coronavirus in Umbria, cresce la percentuale di positivi rispetto ai tamponi

Francesca Marruco 03 novembre 2020 a

In Umbria ieri il rapporto percentuale tra nuovi contagi e tamponi effettuati è arrivato a superare il 30%. Per la precisione 30.7. Come dire che un tampone su tre ha dato esito positivo. Ma va anche detto che i risultati di ieri derivano dall’analisi di un numero molto esiguo di test, come accade sempre di domenica : appena 628, da cui sono emersi 193 nuovi casi. Nei giorni precedenti la percentuale però non era stata meno alta: appena 24 ore prima infatti era del 22 percento con un positivo ogni cinque tamponi, quello ancora precedente era di 20.9 percento con un positivo su cinque. Dal 22 ottobre in poi, in particolare, la percentuale è sempre stata oltre il 20. Il 26 ottobre il dato era arrivato a toccare 26.7 percento, con un positivo ogni quattro .

A marzo il punto più alto era stato un 24.6 percento con soli 334 tamponi. E questo dato inizia a rendere perfettamente l’idea di come sia certo un dato importante ma, come spiega il professor Fabrizio Stracci, direttore della scuola di specializzazione di igiene e medicina preventiva, nonché membro del nucleo di valutazione epidemiologica della Regione Umbria, va attentamente contestualizzato. Altrimenti rischia di portare fuori strada.

E per spiegarlo fa un esempio limite: “Prendiamo un comune x qualsiasi dell’Umbria. Poniamo il caso che li ci sia un positivo e si facciano i tamponi a tutti quelli che si trovano in quell’area geografica. Ovviamente i risultati dello studio fatto lì non possono sostituirsi o dirsi rappresentativi dell’intera regione. Lo stesso discorso lo possiamo fare dunque per le percentuali che, è vero, crescono continuamente, ma appunto, va anche visto il perché di questo fenomeno”. Il professore, che spiega anche l’importanza della distribuzione geografica nei casi quando invece è un parametro che non rientra in questo tipo di calcoli, aggiunge: “ Ultimamente i tamponi si fanno in maniera quasi esclusiva a persone sintomatiche, o, comunque a persone che finiscono in ospedale per sospetti Covid mentre si sono lasciati indietro quasi completamente i tamponi ai contatti e questo, di per sé è sufficiente a far alzare di moltissimo la percentuale. Dipende anche da quanti tamponi faccio e per quale motivo: ad esempio se faccio i tamponi come screening in una Rsa magari trovo 0 positivi, mentre invece se li faccio solo a quelli che hanno polmonite magari li trovo positivi al 99 percento”.

Insomma, in altre parole, “queste percentuali non sono assolutamente rappresentative. Se lo fossero sarebbero campioni che potrebbero dirci la prevalenza dell’infezione. Invece indicano solo l’infezione sui testati”. Secondo un’elaborazione con dati ministeriali, il rapporto tra persone (e non tamponi) testate e i nuovi positivi l’Umbria sfiora il 45 percento. Ma appunto, il dato non è un campione rappresentativo.



