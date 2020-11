Emergenza Coronavirus, si moltiplicano i Covid hotel in Umbria: ecco la lista delle 22 nuove strutture individuate

Alessandro Antonini 03 novembre 2020 a

Si moltiplicano i Covid hotel. L’obiettivo è alleggerire gli ospedali ospitando i pazienti meno gravi.

Sono arrivate ieri 22 disponibilità da altrettante strutture ricettive in tutta l’Umbria. Si aggiungono a Villa Muzi di Città di Castello (23 stanze), attiva sin dalla primavera, e all’hotel Melody di Deruta (52 camere su quattro piani) dove sono pronte le stanze per i primi pazienti: i primi sei dovevano arrivare ieri, dall’ospedale Pantalla, ma quattro di questi per fortuna si sono negativizzati e due hanno scelto di finire la convalescenza a casa propria. Saranno il personale Usl 1 e la cooperativa Polis ad occuparsi dei servizi al Meoldy, informa il sindaco di Deruta e presidente Anci, Michele Toniaccini. Gli altri 22 hotel che attraverso Federalberghi si sono resi disponibili ad ospitare, previo contratto, pazienti Covid di bassa intensità sono: il Silver, il Decò, il Relais San Clemente, il Tevere a Perugia,il Ferretti, il Clarici e l’Arca a Spoleto, l’hotel El Patio a Corciano, Le Rocce e Ali sul Lago a Magione, il Duca della Corgna a Castiglione del Lago, il Candeleto tra Gubbio e Gualdo Tadino,l’Antonelli e il Cristallo ad Assisi, il Beniamino Ubaldi, il Bosone e Villa Montegranelli a Gubbio, Fonte Angelica a Nocera Umbra, il Lido a Passignano sul Trasimeno, l’hotel del Lago di Piediluco a Terni, l’Aquila Bianca ad Orvieto, il Fonte Cesia a Todi. Un’altra disponibilità arriva da un hotel aderente a Confindustria. L’obiettivo del piano degli alberghi Covid è ospitare persone “dimissibili clinicamente ma ancora non negative al Covid-19”. Questo permetterebbe di liberare posti letto e non ingolfare le strutture ospedaliere sempre più sotto stress. Il prezzo pattuito con gli albergatori è di 20 euro giornalieri a camera per minimo 20 stanze a struttura. Soldi che metterà la Regione. L’accordo ha validità fino al 31 dicembre 2020. Il costo inizialmente previsto dal bando era di 30 euro a stanza. Le aziende sanitarie “provvedono ad implementare le attività di assistenza per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture alberghiere, garantendo adeguando supporto sanitario per il monitoraggio e l’assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali”.

Più nel dettaglio, nella convenzione tra Regione e associazioni alberghiere queste ultime si impegnano “a reperire e comunicare le strutture che intendono dare la loro disponibilità ad ospitare soggetti positivi al Covid-19 per tutto il periodo che sarà ritenuto necessario dal servizio sanitario”. Prociv e sanità si occupano di “pulizia, sanificazione dei locali, fornitura di lenzuola, pasti, nettezza urbana. La proprietà si impegna a garantire la “piena funzionalità della struttura, degli impianti e delle attrezzature”.

