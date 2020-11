Coronavirus in Umbria, bilancio pesante: 19 morti in tre giorni

Fra.Mar. 03 novembre 2020 a

a

a

In 48 ore in Umbria ci sono stati almeno dieci morti per Coronavirus. Il dato, allarmante dopo i nove morti registrati domenica in sole 24 ore conferma un trend decisamente allarmante. In soli tre giorni, a aprtire da sabato, sono decedute almeno (i dati di ieri sono parziali, ndr)19 persone. In particolare, secondo quanto appreso, domenica sono morti, tra gli altri una donna di 95 anni di Perugia, ricoverata nella Rsa dell’ospedale di Spoleto, un 83enne di Perugia ricoverato nel reparto di pneumologia di Perugia, una 87enne di Narni, morta nella notte all’ospedale di Terni. Ieri invece è deceduta un’altra donna di 85 anni di Spoleto, ricoverata nell’area medica del San Matteo degli Infermi della città e altre quattro persone a Perugia. In particolare, al Santa Maria della Misericordia sono deceduti: una donna di 85 anni di Magione, un 81enne e 90enne di Corciano e un altro 81enne. Il dato drammatico dei decessi che continuano a crescere fa si che l’Umbria abbia raggiunto la cifra di 140 vittime. Nell’ultimo mese sono morte 55 persone. Nei sette mesi precedenti 85. Un incremento che fa paura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.