Scuola, in Umbria 63 mila studenti di medie e superiori riprendono con la didattica a distanza

Sono 63 mila gli studenti dell’Umbria che da martedì 3 novembre riprendono le lezioni a distanza. La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha infatti anticipato ogni mossa del premier Giuseppe Conte e, visto il continuo aumento del numero dei contagi, imposto per almeno due settimane (fino al 14 novembre, secondo l’ordinanza) il ricorso alla Dad. E’ stata la vice presidente dell’Associazione nazionale dei presidi, Rita Coccia (dirigente dell’Istituto Volta di Perugia) a evidenziare come in alcune zone dell’Umbria si abbiano ancora problemi di connettività e come non tutto il personale docente sia formato per la didattica a distanza. Per Erica Cassetta, segretario regionale Cisl Scuola, la didattica a distanza rappresenta la sconfitta di tutti e in primis delle istituzioni. “Da mesi e mesi sosteniamo che l’organico doveva essere potenziato insieme agli spazi delle scuole ma le nostre richieste non sono state ascoltate - ha ribadito Cassetta - Certo, nella situazione attuale la scelta era diventata inevitabile. Quello che ci auguriamo è che si lavori sin da subito su trasporti e ordine pubblico in maniera tale da rendere il ricorso alla didattica a distanza il più breve possibile. Vogliamo e dobbiamo tornare in presenza”. Per Cassetta, inoltre, sarebbe auspicabile che i fondi per l’edilizia scolastica venissero spalmati in tutti i plessi e non concentrati solo su particolari situazioni. “A questo proposito rivolgiamo un appello a presidenti di Provincia e sindaci”, ha puntualizzato Cassetta. Ernesto Ciracì, presidente di MiSos, movimento insegnanti di sostegno specializzati, è inadeguata la norma della presenza in classe degli alunni con disabilità ripresa dal Miur il 25 ottobre con nota numero 1927 e fatta propria anche dall’ordinanza regionale. “Chiediamo che la presenza sia garantita insieme ad alcuni compagni di classe, in piccolo gruppo - ha spiegato Ciracì - tale da permettere una didattica inclusiva e partecipata, altrimenti è un pericoloso passo indietro in direzione delle classi differenziali”.

E anche a Perugia i professionisti dell’attività motoria scenderanno in piazza. La manifestazione, martedì dalle 12, in piazza IV Novembre

