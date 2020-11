Foligno, sindaco firma ordinanza di sospensione della Ztl dalle 18 alle 24

02 novembre 2020 a

Il sindaco, Stefano Zuccarini, ha firmato l’ordinanza che disattiva da oggi fino al 24 novembre i varchi elettronici della Ztl nel centro storico, dalle ore 18 alle 24, accogliendo una richiesta dei rappresentanti delle associazioni di categoria per consentire l’asporto di cibo e bevande dalle attività presenti nella zona.

Il provvedimento, anticipato dal Corriere all’indomani della protesta dei commercianti in piazza relativa ai contenuti del Dpcm, va nella direzione di “attenuare e comunque contenere le ricadute in termini economici delle attività presenti nel centro storico e derivanti dai provvedimenti limitativi introdotti dai recenti Dpcm in relazione alla emergenza sanitaria in atto nel Paese”.



