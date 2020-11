Le bellezze di Trevi e Bevagna in tv a "Una gita fuori porta"

02 novembre 2020 a

a

a

Il sesto episodio di “Una gita fuori porta”, il programma in onda martedì 3 novembre alle 21.45 sul nuovo canale del digitale terrestre nazionale Bom Channel (canale 68) e alle 23 su Sky Canale Italia (821), sarà dedicato a Bevagna e Trevi. “Nonostante questo momento di grande difficoltà per tutti - spiega l'assessora alla promozione turistica Stefania Moccoli -, continuiamo ad investire energie in azioni di promozione del nostro territorio, grazie ad anni di lavoro nel costruire relazioni, eventi di qualità, momenti di conoscenza della città e delle sue peculiarità culturali, gastronomiche e paesaggistiche. Oggi Trevi è attenzionato sempre più spesso da prestigiose riviste di settore, protagonista di trasmissioni tv, seguito da centinaia di utenti nelle pagine social che la riguardano. Si tornerà a viaggiare e siamo certi che Trevi sarà una mèta privilegiata di visitatori e turisti”, conclude

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.