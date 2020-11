Il presidente dei vescovi Bassetti ricoverato per Covid, bollettino dell'ospedale di Perugia: "E' vigile e respira da solo"

Ale.Ant. 02 novembre 2020 a

a

a

"Il cardinale Gualtiero Bassetti ad oggi è vigile ed in respiro spontaneo. Sta proseguendo l'ossigenoterapia e tutte le terapie necessarie per la polmonite da Sars-Cov-2.". E' quanto recita il bollettino del 2 novembre dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. L'azienda ospedaliera fa il punto quotidianamente, con una nota, sulle condizioni di salute del presidente della Conferenza episcopale italiana. Il 1 novembre a Bassetti è stata riscontrata una polmonite bilaterale da Covid, con "un'insufficienza respiratoria che richiede elevati flussi di ossigeno". Al momento il presule non è intubato. Dopo il tampone positivo il cardinale è rimasto in isolamento in casa per qualche giorno. Poi si è reso necessario il ricovero nel nosocomio del capoluogo umbro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.