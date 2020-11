Covid a Gubbio, i positivi sono 227 ma in due giorni 14 guariti. Il sindaco Stirati: "Bel messaggio di speranza"

02 novembre 2020 a

a

a

A fronte dei nuovi casi di positività al Coronavirus nel territorio eugubino, c’è un altro importante dato in via di aggiornamento, ed è quello relativo alle guarigioni. “Ad oggi lunedì 2 novembre - spiega il sindaco Filippo Mario Stirati - ci attestiamo sulle 227 unità di positivi al Covid, con un numero di guariti, negli ultimi due giorni, pari a 14 persone. Certamente queste guarigioni rappresentano un bel messaggio di speranza, che rilanciamo volentieri a tutta la città. Stiamo attraversando un momento difficile, complesso e buio, ma le storie di queste 14 persone che hanno sconfitto il Coronavirus possono rappresentare un orizzonte concreto dal quale ripartire per provare a guardare con fiducia al domani”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.