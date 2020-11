Emergenza Covid, in Umbria 193 nuovi positivi su 628 tamponi. Cinque morti e 13 ricoveri

02 novembre 2020 a

Sono 193 i nuovi positivi in Umbria nelle ultime 24 ore, su 628 tamponi effettuati. E' il dato di lunedì 2 novembre, aggiornato alle 11,47. Un numero di contagi in riduzione,come di consueto, visto che le analisi fanno riferimento a domenica e i tamponi si sono notevolmente ridotti: la media giornaliera solitamente si aggira attorno ai quattromila. Senonché il rapporto tra contagiati e test è cresciuto arrivando a toccare il 30,7%. La quota massima mai raggiunta, visto che la precedente era il 26%, lo scorso lunedì. I deceduti salgono a quota 140. Cinque le nuove vittime. In isolamento attualmente ci sono 8.776 umbri. I casi di contagio dall'inizio della pandemia salgono a 11.140, mentre gli attualmente positivi sono 7.331. I ricoveri in più sono 13. In totale 354, di cui 46 in terapia intensiva (invariato).

