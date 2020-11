Terni: avvocato positivo al Coronavirus, chiuso il tribunale. Due contagiati anche all'ufficio anagrafe

Il Comune sposta gli appuntamenti presi fino al 9 novembre per il rinnovo delle carte d'identità

Coronavirus, a Terni chiuso il tribunale e gli uffici dell'anagrafe, causa contagi.

Lunedì 2 novembre 2020, infatti, niente udienze in presenza e accesso interdetto al pubblico in tribunale, dopo la positività accertata di un avvocato. Lo ha deciso la presidente del palazzo di giustizia, Rosanna Ianniello, che lo ha comunicato nella serata di domenica 1 no vembre. Sono in corso le operazioni di sanificazione degli ambienti per consentire la ripresa dell'attività con ogni probabilità già martedì 3.

Sono positivi anche due dipendenti comunali che lavorano all'ufficio anagrafe, che si trova all'interno dell'edificio cosiddetto "Il Pentagono" in corso del Popolo, A causa di questo Palazzo Spada ha fatto sapere che "gli appuntamenti presi fino al 9 novembre compreso, per il rinnovo delle carte di identità saranno evasi dall’ufficio territoriale Nord , in via del Mandorlo, 15. Anche per le effettive urgenze, relative agli atti notori, nonché alle autentiche di firme e foto è possibile rivolgersi all’ufficio di via del Mandorlo, 15 (tel. 0744 306004)".

