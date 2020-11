Acqua, bollette più care: ecco nel dettaglio tutti gli aumenti dei prezzi

02 novembre 2020 a

Aumenti nelle bollette dell’acqua tra l’1,6% del Ternano e il 3,8 di Umbria acque, mentre nelle zone di competenza della Vus si avrà addirittura un leggero calo. Le percentuali sono state decise dall’assemblea dei sindaci di Auri (Autorità umbra per rifiuti e idrico) che ha approvato le tariffe del servizio idrico per il quadriennio 2020-2023. La deliberazione ha riguardato i tre gestori regionali Umbra Acque, Vus (Valle umbra servizi) e Sii (Servizio idrico integrato) e nel complesso, a livello regionale, si prevedono nel quadriennio investimenti complessivi per tutta l’Umbria di circa 220 milioni, così ripartiti: 121 milioni per Umbra Acque, 51 milioni per il gestore Sii e 45 milioni per il gestore Vus.

