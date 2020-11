Bertolaso è sicuro: "Niente lockdown in Umbria"

Per lui si profila l'incarico di consulente volontario della Regione

02 novembre 2020

a

a

Niente lockdown per il momento in Umbria e ampia disponibilità a collaborare con la Regione come un “consulente volontario”. L’ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso che, giovedì 29 ottobre ha incontrato la presidente della Regione, Donatella Tesei, per dare il suo contributo alla gestione dell’emergenza Covid 19, dà la sua lettura della situazione del Cuore verde. Pronto dunque a scendere in campo in Umbria, Bertolaso si è reso “disponibile a dare consigli e a dare una mano. Abbiamo fatto una prima riunione di carattere generale - conclude - poi vedremo se avranno bisogno io ci sono, come consulente volontario”.

