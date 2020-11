Uno dei panettoni più buoni al mondo si fa in Umbria, a Marsciano

02 novembre 2020 a

Non solo chiusure e fallimenti, ai tempi del Covid 19 c’è anche chi festeggia un traguardo. È il caso de L’angolo del pane, lo storico forno di Marsciano che ha vinto la medaglia di bronzo per il miglior panettone classico del mondo 2020. Fondata nel 1958, l’azienda della famiglia Cecchini ha partecipato con il proprio panettone tradizionale al campionato mondiale indetto a Cinecittà World dalla Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria. Una ricetta di lunga data, tramandata di padre in figlio e ogni volta rinnovata nel metodo di lavorazione. Insomma una iniezione incoraggiante in un quadro generale che lascia davvero poco spazio alla speranza.

