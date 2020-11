Covid a Perugia, il vicesindaco Gianluca Tuteri mette il camice e fa i test rapidi ai bambini della scuola di Mugnano

02 novembre 2020 a

Vicesindaco mette il camice e testa i bambini della scuola di Mugnano, frazione di Perugia. Poco più di due ore per testare gli alunni della scuola elementare e tutti gli insegnanti. Al drive-in con mascherina, guanti e test rapidi domenica 1 novembre c’è un pediatria d’eccezione, il vicesindaco Gianluca Tuteri. “Nel paese si era diffusa la paura di mandare i figli a scuola - racconta il medico-amministratore - e in una riunione in videoconferenza con i genitori ho chiesto loro cosa potevamo fare. Mi è stato risposto: sanificare la struttura e dare la certezza della negatività al virus. Così mi sono attivato”. Con test rapidi messi a disposizione dall’ospedale di Perugia, dalla professoressa Antonella Mencacci, e con due pit stop organizzati dalla pro loco domenica è stato dato il via allo screening. “Avevamo previsto di andare avanti fino alle 13 - racconta ancora Tuteri -; poi grazie all’organizzazione predisposta e all’aiuto della collega Claudia Soldani, in poco più di due ore avevamo finito di testare tutti i bambini che sono potuti venire, non erano in quarantena, e gli insegnanti”. I test sono stati riconsegnati al laboratori e domani avremo le risposte. Martedì (3 novembre) tutti coloro che hanno avuto esito negativo potranno tornare a scuola”. Lo screening a Mugnano per il vicesindaco ha anche il valore di studio pilota per l’acquisizione di dati ma soprattutto - spera - funzionerà da esempio.

