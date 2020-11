Covid, su scuola e circolazione tra regioni la governatrice Tesei chiede intervento governo centrale. Umbria pronta a misure territoriali

01 novembre 2020 a

Per le scelte sulla scuola e sulla circolazione delle persone tra le regioni occorrono misure nazionali. Lo avrebbe detto la governatrice dell'Umbria, Donatella Tesei, durante la riunione di questa mattina, domenica 1 novembre, organizzata dal ministro degli affari regionali, Francesco Boccia. Incontro a cui erano presenti il ministro della salute, Roberto Speranza, le Regioni, l'Anci e le Province. Secondo quanto sostiene l'agenzia LaPresse, la governatrice avrebbe ribadito che siamo in "presenza di una curva che cresce in maniera esponenziale a livello nazionale, con regioni che arrivano prima". Ha anche sostenuto che l'Umbria "è pronta anche a misure territoriali e che la medicina generale deve svolgere un ruolo fondamentale curando a casa i malati". Inoltre avrebbe chiesto meno burocrazia per le assunzioni.

