Gubbio, perde il controllo del mezzo e cade a terra: ricoverato in ospedale

Incidente domenica pomeriggio 1 novembre sulla statale Pian d'Assino a Camporeggiano, frazione nel Comune di Gubbio a pochi chilometri dal confine con Umbertide. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, un anziano ha perso il controllo della sua lambretta ed è caduto pesantemente a terra. Prontamente soccorso da un equipaggio del 118 è stato trasportato all'ospedale di Branca per tutte le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio, che hanno provveduto a pulire la carreggiata. Qualche disagio anche al traffico domenicale, ma niente di particolarmente grave.

