Assisi, ubriaco infastidisce i passeggeri alla stazione e assale i poliziotti: denunciato

C'è voluto l'intervento degli agenti del commissariato di Assisi per riportare sotto controllo la situazione alla stazione di Santa Maria degli Angeli, dove un cittadino extracomunitario ha iniziato a infastidire i viaggiatori occupando la banchina. Alla vista dei poliziotti il cittadino straniero, somalo di 42 anni residente a Spoleto, ha iniziato a inveire contro gli agenti pronunciando frasi farneticanti al grido di "“Allah Akbar”". Bloccato a fatica, l'uomo in evidente stato di ubriachezza è stato condotto negli uffici del Commissariato dove è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e procurato allarme.

