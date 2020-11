Covid, altri nove morti in Umbria e 768 positivi in 24 ore. In terapia intensiva sono 46 i ricoverati

01 novembre 2020 a

Il Covid in Umbria fa segnare, purtroppo, un altro record: nove morti in 24 ore e 768 contagi a fronte di 3.489 tamponi analizzati con un tasso di positività del 22%. I numeri sono quelli ufficializzati nel bollettino di domenica primo novembre di Regione e Protezione civile. I ricoverati negli ospedali diventano 341 di cui 46 nelle terapie intensive: 19 nella rianimazione di Perugia, 16 a Terni, 6 a Città di Castello, 5 a Spoleto. Dall'inizio dell'emergenza, sono 10.947 i casi di positività al Covid, 3.597 i guariti, 135 in totale i decessi. Dalle 10 di domenica primo novembre alle 5 di lunedì 2 novembre non ci si potrà spostare, secondo ordinanza regionale, se non per comprovati motivi di lavoro o di salute.

