Terni, l'addio al medico che per anni ha diretto il reparto di chirurgia dell'ospedale. Aveva 79 anni

01 novembre 2020

Cordoglio nel mondo della sanità, a Terni, per la scomparsa del dottor Adamo Rozzi. Il medico, originario di Scanno, in provincia de L’Aquila, aveva 79 anni, ed è venuto a mancare nella giornata di sabato 31 ottobre. Per molti anni è stato un punto di riferimento della chirurgia in ospedale, sempre apprezzato dai suoi colleghi e dai pazienti. Era stato a lungo primario della chirurgia al Santa Maria di Terni. I funerali, domenica primo novembre, nella chiesa di Santa Maria del Monumento, accanto al cimitero civico. Lascia un grande vuoto tra quanti hanno avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo per le sue doti umane e professionali.

