Covid in Umbria, emergenza posti in terapia intensiva: la Regione pronta a riaprire l'ex clinica Porta Sole

La Regione pensa anche alla ex clinica privata Porta Sole per affrontare l’emergenza pandemica da Covid 19. Come era stato nel marzo scorso, così ora palazzo Donini si sta muovendo in tutte le direzioni per aumentare posti letti e terapie intensive al fine di non essere impreparato qualora la situazione dovesse peggiorare. Il punto sulla possibilità di attivare questo ulteriore presidio sanitario è stato fatto sabato 31 ottobre nel corso di un sopralluogo tra il personale della Asl, i vertici della Regione che seguono gli aspetti logistici della pandemia e i proprietari della struttura di piazza Michelotti in centro storico a Perugia. In linea generale tutti hanno condiviso questa possibilità che permetterebbe di aumentare le capacità di accoglienza dei malati. Tanto più che la struttura era già stata presa in considerazione nella prima ondata ed è fornita di trenta camere tutte arredate con letti e comodini e tre camere operatorie che, accessoriate della migliore strumentazione, potrebbero essere utilizzate per i malati da ricoverare in terapia sub-intensiva o intensiva. Presente anche un tecnico del gas per valutare il ricambio dell’aria.

Umbria, ecco il piano per 600 posti Covid negli ospedali

Mentre a marzo si era parlato di Porta Sole per l’ospitalità di coloro che erano in fase di guarigione ed erano in attesa del secondo tampone negativo, in questo caso si sta ragionando sulla possibilità di utilizzarla come vero e proprio presidio medico, vista la necessità costante e continua di posti letto in ospedale e, in particolare, di terapie intensive. Ora, dopo il sopralluogo che sembra aver convinto tutti, la direzione sanitaria, che gestisce l’emergenza Covid, già lunedì 2 novembre dovrebbe fare richiesta ufficiale ai proprietari per attivare le pratiche per l’utilizzo degli spazi. Il tutto potrebbe dunque concludersi in breve tempo, visto che i numeri dei contagi e soprattutto degli ospedalizzati continuano a salire e la necessità di reparti ad hoc diventa sempre più impellente, a fronte di una saturazione dei reparti Covid e del forte rallentamento che stanno subendo le altre prestazioni sanitarie extra Coronavirus.

