Bologna-Cagliari 3-2, gol e highlights: doppietta di Barrow. In gol pure Soriano, ai sardi non bastano Joao Pedro e Simeone | Video

Il Bologna torna alla vittoria e sconfigge in rimonta il Cagliari nel match valevole per la sesta giornata di Serie A. Al Dall'Ara è finita 3-2 per i felsinei, con la squadra di Mihajlovic che ottiene così la sua seconda vittoria in campionato. E pensare che il Cagliari si era portato avanti in apertura con Joao Pedro.

La risposta del Bologna arriva nel finale di primo tempo, con l'1-1 realizzato da Barrow.

Ma la ripresa si apre ancora nel segno del Cagliari, con il Cholito Simeone che riporta in vantaggio la formazione di Di Francesco.

E' a questo punto che il Bologna è bravo a non scoraggiarsi, anzi. Nel giro di 5 minuti, tra il 7' e il 12' della ripresa, ribalta addirittura il risultato. Prima Soriano firma il 2-2 momentaneo.

Poi è ancora Barrow a firmare la rete del definitivo 3-2.

Nel finale espulso Soriano. Con questo successo il Bologna balza a quota 6 punti in classifica, il Cagliari resta a 7.

