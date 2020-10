Umbria, straniero clandestino scoperto durante un controllo

01 novembre 2020 a

La moderna tecnologia in uso alla polizia locale di San Giustino ha permesso di intercettare un’auto non in regola. Non solo. E’ stato pure scoperto che tra gli occupanti c’era un cittadino straniero che aveva fornito generalità false e su cui gravava un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Durante un servizio di controllo del territorio, la polizia locale su segnalazione del sistema di videosorveglianza comunale, ha intercettato e fermato un’auto con a bordo tre persone, tra cui appunto un cittadino straniero. Sul posto a mo' di rinforzo sono arrivate anche due pattuglie dei carabinieri della compagnia di Città di Castello.

