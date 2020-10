Umbria, ecco il piano per 600 posti Covid negli ospedali

01 novembre 2020 a

II dati aggiornati a ieri mattina parlano di una marea di pazienti Covid in continua crescita. Erano infatti 326 i degenti per infezione da Sars-CoV2 negli ospedali umbri. Di questi 43 occupano posti letto di terapia intensiva e 49 di sub-intensiva. Al momento, nella regione Umbria, sono 99 in tutto i posti di rianimazione esistenti. Quelli riservati ai pazienti non Covid sono 52. La direzione sanitaria regionale si dice in grado di allestire, come da piano modulare adottato per l’emergenza, altri 27 posti nel giro di pochissimi giorni in nosocomi già stabiliti e con le attrezzature già destinate. E già oggi si potrebbe arrivare a 106 con aggiunte a Perugia e Spoleto.

Data l’inarrestabile ondata di positivi che si aggravano e hanno bisogno di cure ospedaliere, gli attuali numeri di posti dedicati ai contagiati verranno ulteriormente ampliati. Se infatti adesso i letti Covid già allestiti si aggirano attorno ai 350 (tra quelli di degenza comune, quelli di sub-intensiva e quelli di terapia intensiva) gli addetti ai lavori stanno ultimando un piano che punta a circa 600 posti letto totali al servizio della rete ospedaliera che deve fronteggiare l’avanzata dei malati. In particolare si parla di circa 450 posti per malati Covid non gravi a cui aggiungere le 127 terapie intensive.

Al momento in Umbria ci sono inoltre, complessivamente 27 posti cosiddetti grigi, riservati di pazienti sospetti Covid. La situazione, quanto a letti dedicati ai Covid (e sottratti ad altre patologie) varia continuamente. Ogni giorno ne vengono allestiti di nuovi dedicati. Questa è la situazione fotografata nei 6 ospedali che ospitano i malati Covid con i dati aggiornati a ieri mattina.



