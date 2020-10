Da Gualdo Tadino va a spacciare a Fabriano in treno: arrestato pendolare della droga

01 novembre 2020 a

Pendolare della droga arrestato dai carabinieri della compagnia di Fabriano. In manette un extracomunitario, un nigeriano privo di occupazione, quarantenne residente a Gualdo Tadino che è stato arrestato dagli uomini dell’Arma perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Ma non solo: i carabinieri, nella perquisizione effettuata nell’abitazione gualdese dell’uomo, hanno trovato anche banconote da venti euro false, fatto per il quale il quarantenne è stato accusato anche per “spendita e introduzione nello stato di monete falsificate”. Le indagini non sono chiuse e i militari stanno cercando di risalire anche ai consumatori abituali del gualdese.

