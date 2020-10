Perugia, autopsia sul 34enne morto in casa: è overdose

Fra. Mar. 01 novembre 2020 a

a

a

E’ stata eseguita ieri pomeriggio dal medico legale Sergio Scalise Pantuso l’autopsia sulla salma del 34enne di origine sudamericana trovato morto giovedì pomeriggio dalla fidanzata nel suo appartamento in strada dei Loggi, a Ponte San Giovanni.

Da un primo, parziale risultato, sembra che l’ipotesi più accreditata fin dal primo momento, ovvero quella dell’overdose, è stata confermata dalle risultanze autoptiche.

Il giovane infatti era già noto alle forze dell’ordine per i suoi problemi legati alla tossicodipendenza. Quindi la prima ipotesi di lavoro è stata, appunto, quella dell’overdose. A trovare il cadavere del ragazzo era stata la fidanzata che ha subito chiamato il 118 e la polizia. Sul posto sono intervenuti i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La polizia ha iniziato ad indagare su chi sia il pusher che gli ha venduto la sostanza.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.