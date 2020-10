Perugia, si sente male per strada: ha 40 ovuli di eroina in corpo. Arrestato

Fra.Mar. 01 novembre 2020 a

a

a

In corpo aveva eroina per un valore di 32.500 euro. Sei etti e mezzo di polvere suddivisa in 40 ovuli che aveva ingerito e aveva nell’addome quando il 18 ottobre scorso si è sentito male nella zona di Ferro di Cavallo. Probabilmente per lui il malore che ha accusato lo ha salvato da conseguenze ben peggiori.

Il 31enne è stato infatti soccorso e trasportato immediatamente all’ospedale di Perugia dagli operatori del 118. Ma, non appena arrivato al Pronto Soccorso e sottoposto ad esami radiologici si scopre quello che già era stato un sospetto fin dal primo momento: nella pancia quel giovane di origine nigeriana aveva la bellezza di 40 ovuli. Non solo, all’ingresso in ospedale in ambulanza, come ogni altro paziente, è stato sottoposto al test per stabilire se fosse o meno positivo al Coronavirus ed è risultato contagiato dall’infezione. A quel punto quindi, per lui sono scattati diversi provvedimenti: ovviamente è stato trattato come un paziente Covid, per cui ha avuto bisogno di essere ricoverato in una zona dedicata. E poi, ovviamente dato il suo stato, doveva espellere tutti quegli ovuli che aveva in corpo. Ultimo ma non meno importante, all’esito dell’esame radiologico, gli agenti della sezione antidroga - su disposizione del pm di turno, Mario Formisano - lo hanno tratto in arresto. Era il 19 ottobre scorso. Nel frattempo il giovane è rimasto ricoverato in ospedale piantonato dagli agenti della polizia penitenziaria che lo hanno preso in custodia fin quando non ha finito di espellere anche l’ultimo degli ovuli. Una volta fuori, i poliziotti hanno appurato che si trattava di eroina purissima. Dopo un’altra settimana in ospedale, al termine della quale il ragazzo si è negativizzato, è stato trasferito nel carcere perugino di Capanne. Agli agenti di polizia, che hanno appurato come lui avesse un permesso di soggiorno della questura di Prato, ha raccontato di aver preso quella montagna di droga a Napoli senza saper spiegare bene da chi e che stava tornando in Toscana. In Umbria, in effetti non vive. Ma tutto il contorno della questione resta da stabilire.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.