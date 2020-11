Perugia, cani e gatti si mettono in posa per un book fotografico al Barton Park

01 novembre 2020 a

a

a

Una mattinata, organizzata dall’associazione Amico Peloso, dedicata agli amici a quattro zampe che sabato 31 ottobre per due ore, dalle 11 alle 13, hanno posato per un appuntamento molto particolare: il casting book 2020. Bellissimi, tirati a lucido, scodinzolanti e pronti a mettersi in posa. Ne verrà fuori un album con protagonisti proprio loro, cani e gatti, che potrà essere acquistato e i cui proventi saranno devoluti all'Ente nazionale protezione animali di Perugia (Enpa). La presentazione avverrà nel mese di dicembre. A divertirsi sono stati anche i padroni dei cani che in tanti hanno voluto aderire all'iniziativa che ha visto come degna cornice il Barton Park.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.