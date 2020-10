Terni, donna in isolamento contumaciale trovata morta in casa nella vasca da bagno

Inutili tutti i tentativi di rianimarla, all'arrivo dei soccorritori era già spirata. Era di origine rumena

Una donna di 66 anni, che si trovava in isolamento contumaciale, è stata trovata morta nella propria abitazione, a Terni, nel pomeriggio di sabato 31 ottobre 2020.

Il tragico ritrovamento è avvenuto in un'abitazione di via delle Rose, una traversa di via degli Oleandri, nella zona di viale Trento. A quanto trapelato, la signora - che era di origine rumena e al momento della morte era sola in casa - ha perso la vita mentre era immersa nella vasca da bagno. Tutti inutili i tentativi di rianimarla, al momento dell'arrivo dei sanitari del 118 la donna era già morta.

Sul posto si è portato anche il personale della squadra Volante della questura di Terni, per i rilievi di legge. Nessun dubbio sulle cause naturali del decesso, tanto che il magistrato ha già messo a disposizione la salma per poter celebrare i funerali.

