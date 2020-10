Coronavirus in Umbria, oggi 483 casi su 4100 tamponi, ma 5 morti e 18 ricoveri

31 ottobre 2020 a

a

a

Finalmente dopo giorni di cifre che si aggiravano tra 500 e 750 di nuovi positivi, oggi, 31 ottobre, in Umbria si registrano 483 nuovi positivi su 4.177 tamponi, quindi la percentuale di positivi rispetto ai tamponi, che ieri era ancora superiore al 20%, scende. Purtroppo però vanno registrati molti morti: ieri infatti sono deceduti 5 pazienti ricoverati negli ospedali umbri. Inoltre, a differenza del giorno prima, va registrato un balzo non indifferente di ricoverati. Sono infatti 18 i nuovi degenti nei reparti Covid degli ospedali umbri. Per fortuna, solo un nuovo trasferimento in terapia intensiva. Quindi al momento sono 320 i ricoverati nei reparti umbri e 43 in terapia intensiva. Da registrate il dato di 90 guarigioni che fermano a 6.559 gli attualmente positivi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.