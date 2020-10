Narni, il sindaco De Rebotti negativo al tampone del Covid. I contagiati saliti a quota 121

Un componente della giunta, l'assessore Lucarelli, era risultato positivo nei giorni scorsi

Il sindaco di Narni, in provincia di Terni, Francesco De Rebotti, è risultato negativo al tampone effettuato in seguito al contatto con l’assessore Lorenzo Lucarelli, positivo al Covid. Il primo cittadino dovrà comunque concludere il suo isolamento fiduciario e rimarrà a casa (dove sta continuando a lavorare) fino a lunedì 2 novembre 2020. Potrà tornare in Comune martedì 3 novembre.

Intanto, aumentano i casi in città. Ieri il sindaco ha annunciato la positività di tredici cittadini narnesi “che ho sentito personalmente – ha riferito - e sono tutti in buona salute ed invece uno è risultato guarito ad esito del tampone negativo. Sono in attesa della conferma di altri casi negativizzati che non erano però riportati nell'elenco regionale di riferimento. A proposito di questi ultimi ricordo di aver proposto alla Regione di adottare il sistema più rapido possibile per comunicare l'avvenuta guarigione attraverso un invio diretto anche al comune oltre che al cittadino interessato del referto di negatività al tampone. Perché – ha aggiunto - continuo a sostenere, le persone hanno diritto ad essere messi nelle condizioni di tornare a lavoro, a scuola, ai loro impegni appena verificata la guarigione e non dopo giorni di inutile attesa a casa”.

La situazione aggiornata è quindi di 121 casi di positività di cui 3 di residenti fuori regione ma domiciliati a Narni. Risultano inoltre ospedalizzati (dati non comunicati al Comune ma gestiti direttamente dai presidi ospedalieri) quattro cittadini narnesi. “La maggior parte dei nuovi casi – ha affermato De Rebotti - continua ad essere legata ai cluster familiari esistenti ed a quelli di nuova formazione. Uno dei casi di un alunno ha comportato la messa in isolamento di una classe prima della scuola Valli di Narni scalo, superata di fatto dall'ordinanza regionale che dal 3 al 14 novembre impone la didattica a distanza per scuole medie e superiori. Dal mio approfondimento abbiamo 28 cluster familiari a cui sono riconducibili 66 casi di positività. Variato il cluster scuola a 14 casi e invariato 12 casi l'ambito sanitario. Si stanno effettuando un numero considerevole di tamponi, rapportato all'aumento dei casi delle ultime settimane”.

