Università per gli stranieri, Valerio De Cesaris in senato accademico. Studenti, Udu vince

Elezioni all’Università per gli stranieri. A palazzo Gallenga il 30 ottobre studenti e professori sono andati al voto. Elette rappresentanze studentesche per il biennio 2020/22 e proclamato il rappresentante in senato accademico dei professori di prima fascia, dopo le dimissioni di Salvatore Cingari, valide fino al 2023. In questo caso: hanno votato in otto rispetto ai 15 aventi diritto ed è stato proclamato all’unanimità membro del senato accademico Valerio De Cesaris, in rappresentanza dei professori di prima fascia.

Per quanto riguarda gli studenti la lista di Udu-Sinistra universitaria è risultata vincente su tutti i fronti. In Senato accademico proclamate Naomi Camardella (Udu, lista 115 voti) e Yasmina Kabani (Noi siamo Unistrapg, lista 68 ). In cda, proclamati Ivan Garofalo (Udu, lista 123 voti) e Diego Diomedi (Noi siamo Unistrapg, lista 64 voti). In commissione paritetica studenti, sono stati proclamati Caterina Calicchio (Udu, lista voti 138) ed Emanuela Gioia Pisco (Voce degli studenti, lista voti 47). Tra gli altri eletti, segnaliamo che nella commissione garanzia c’è stata un’altra vittoria per Udu con Oscar Gambitto.

