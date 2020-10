Umbria, l'associazione di rianimatori: "Troppo pochi, solo i respiratori non servono"

Fra. Mar. 31 ottobre 2020 a

“Aumentare i posti di terapia intensiva ( in cui è già stato superato il livello di guardia con oltre il 30% di occupazione) senza contemporaneamente aumentare anche gli anestesisti- rianimatori e fuffa. Se non aumentano anche gli organici medici e gli infermieri andranno prelevati principalmente dalle sale operatorie con il conseguente contrarsi dell’attività chirurgica e l’allungarsi delle già lunghissime liste d’attesa”. E’ quanto sostiene il dottor Alvaro Chianella, presidente di AAROI-EMAC (Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, emergenza area critica) dell’ Umbria.

“Per la carenza di medici Anestesisti Rianimatori - aggiunge Chianella - il problema è annoso e non sarà certamente il consistente aumento dei posti in Specialità previsto quest’anno a risolverlo nell’immediato. Il concorso nazionale aggrava la situazione in quanto molti giovani colleghi che giungono a Perugia per la Specializzazione non rimangono nel Ssr umbro al termine della stessa. Avendo possibilità di scelta sceglieranno altre regioni o il privato acuendo la carenza di medici ospedalieri già oggi notevole. Appare ineludibile il progressivo ingresso dei medici in formazione nel mondo del lavoro ospedaliero” aggiunge, ma l’ingresso dovrebbe avvenire con contratti che tutelano, non co.co.co. “per cui le aziende ospedaliere si rendono conniventi”.

Un altro problema, non secondario, lamentano dal presidente Chianella è quello del mancato screening per gli operatori. “Speravamo che si sarebbero messi a regime con controlli magari quindicinali o comunque con scadenze fissate, invece nulla. E’ lasciato al caso e questo può generare problemi”. Senza contare poi che la maggior parte dei medici risente di una stanchezza accumulata in quest’anno durissimo per loro. “Se siamo usurati, rischiamo di ammalarci con più facilità. E poi lavorare ogni volta con tutte quelle protezioni imprescindibili rendono il lavoro ancor più faticoso”. “Gli anestesisti e rianimatori non si tirano certamente indietro, ma vorrebbero farlo nella massima sicurezza”.



