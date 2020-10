Perugia, bolletta-choc a un ristoratore: 1.724 euro per l'acqua

Fra. Mar. 31 ottobre 2020 a

Una bolletta con una cifra altissima da pagare. Il conto che Umbra Acque infatti ha recapitato a un ristoratore del centro storico di Perugia, riportava la ragguardevole cifra di 1.724. 22 euro.

Enrico Guidi, proprietario del ristorante “Il cantinone” racconta di aver telefonato per chiedere informazioni. “Mi hanno detto che deve esserci una perdita da qualche parte nel mio locale, ma che, intanto io devo pagare la bolletta. E comunque, sono io che devo individuare la perdita e intervenire per sanarla. Ora, io non vedo nessuna perdita, anche perché, per avermi chiesto una cifra così alta dovrebbe esserci una perdita enorme, e come potrei non essermene reso conto?”. Guidi dunque annuncia che intanto ha bloccato il rid sul conto corrente e poi chiederà l’assistenza di un legale. Umbra Acqua fa sapere che le perdite sono a carico degli utenti ma poi el bollette possono essere riviste. In alcuni casi anche rateizzate.

Enrico Guidi ha pubblicato la foto della bolletta in questione sul suo profilo Facebook scrivendo : “Ecco cosa significa dare un bene pubblico in mano ad un privato. Oltretutto addebitati sul conto prima dell'arrivo della bolletta e 1 giorno prima della scadenza. La giustificazione ? Avete una perdita!!!! Dovrei avere un fiume nel ristorante. e sotto, diverse persone hanno detto di aver ricevuto anche loro bollette dell’acqua molto molto alte. “Io - scrive un utente- ho trovato la perdita e poi ho dovuto pagare lo stesso 1.200 euro”. E c’è anche chi ironizza: “Le famose terme del Cantinone”.



