A San Giustino scontro frontale tra due auto, ferite mamma e figlia

Mamma e figlia, rispettivamente di 89 e 56 anni, residenti ad Umbertide sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto lungo via Citernese nella zona industriale di San Giustino. Si trovano ricoverate all’ospedale di Città di Castello con 30 giorni di prognosi. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia municipale di San Giustino. Scontro frontale tra i due mezzi, una Dacia - condotta dalla umbertidese di 56 anni che aveva come passeggera la madre di 89 annni e un Mitsubishi alla cui guida c'era un sangiustinese di 85 anni. Come detto l'esatta dinamica è al vaglio della municipale.

